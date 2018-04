Nazionale, Ventura: "Sono sereno e soddisfatto". Buffon: "Ci siamo confrontati"

8 ottobre 2017

Il ct Ventura cerca di mostrare tranquillità, nonostante le tante critiche degli ultimi giorni e un percorso verso il Mondiale russo ancora tutto da capire e affrontare: "Potevamo fare qualcosa di più in alcuni frangenti, è vero, ma alla fine non possiamo lamentarci. Venire a giocare in Albania per la prima volta nelle qualificazioni è un momento storico. Sarà una partita interessante anche se siamo qualificati. Dobbiamo vincere anche per avere più chance per essere testa di serie nei playoff. Al 50% ci proviamo e al 50% lavoriamo per fare passi avanti nel nostro progetto. Panucci lo saluterò con piacere perché è un amico" ha detto il ct.



Ventura ha poi voluto spendere parole dolci verso i suoi giocatori: "Un anno e mezzo fa ho detto che la Nazionale dell'Europeo era avanti di età e sarebbe servito ricambio generazionale che però non può prescindere da chi ha fatto e sta facendo la storia della Nazionale come Buffon, De Rossi, Chiellini, Barzagli e Bonucci. Ieri c'è stata una riunione che hanno voluto fare coi più giovani non per parlare di modulo ma dello spirito che serve per poter essere competitivi e indossare questa maglia. E li ringrazio pubblicamente per questo. Non c'era depressione dopo il pari con la Macedonia. Abbiamo concordato con i punti di riferimento, che voi chiamate senatori, alcune cose. Mi hanno confermato di essere uomini importanti e li ringrazio. Sono in questo mondo da tanti anni. E' importante riportare equilibrio e serenità per giocarsi questi play-off".



Il ct ha parlato anche dei giovani: "Quando hai dei giovani devi dare loro il tempo di metabolizzare le difficoltà e le capisca. Un giovane non può entrare e fare la differenza. Magari può fare una cosa importante per lui, ma non determinante per la squadra. I giovani arrivano in alto dopo aver fatto dei passaggi. Quello che paghiamo oggi, ci permetterà un domani di passare alla cassa".