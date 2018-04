Nazionale, Ventura: "Giovani tutti a disposizione dell'Under 21"

30 maggio 2017

Ventura parla anche del futuro del team manager Lele Oriali: "Se va via ci vorrà un ex giocatore di spessore assoluto. Se venisse Totti sarebbe un punto di riferimento assoluto". Il ct non entra invece nella gestione di Totti da parte di Spalletti: "Mi è impossibile dare una risposta. Difficile capire le problematiche. Non sono in grado e non voglio dare questa risposta".



Il commissario tecnico motiva così le sue scelte sulle convocazioni: "Abbiamo deciso di portare Pellegrini perché Gagliardini già conosce l'ambiente e i big. Non c'è un motivo tecnico alla base di questa scelta. Montolivo? E' un professionista assolutamente serio e per la Nazionale ha lasciato due gambe: ho visto la gara a Bergamo ed è stato tra i migliori in campo e mi sentivo in dovere di dare a Montolivo la possibilità di rivivere l'esperienza Italia". Ventura parla poi dell'Under 21 di Gigi Di Biagio: "Li avevo già messi tutti a disposizione per l'Europeo di categoria, non capisco dove fosse la notizia".



Il reparto difensivo è quello in cui avverte maggiore emergenza? Come andrà a finire la finale di Champions?: "Mi sembra di aver capito che sabato giocheranno Barzagli, Bonucci e Chiellini e ho già parlato con tutti e tre. Loro giocano il 3 e il 7 giugno noi giochiamo con l'Uruguay, un amichevole per noi molto importante e gli ho chiesto la loro disponibilità. La risposta è stata di totale disponibilità, ma dalla disponibilità alla salute c'è un passaggio ulteriore. Speriamo ci siano tutti e tre, ne basterebbero due visto che Romagnoli e Rugani hanno problemi fisici. Voglio comunque complimentarmi con loro, sono stati una sorpresa anche per me: loro sono un esempio anche per i più giovani. Finale? 50 e 50, ma credo che mai la Juve sia arrivata a una finale con questa consapevolezza. La Juventus va in finale con la voglia di vincere".



Si sono fermati per infortunio De Sciglio, Florenzi, Emerson e Zappacosta: c'è emergenza sulle fasce?: "Aggiungo anche Darmian, non ha l'autorizzazione dallo United a venire da noi fino al 5 giugno. Una scelta bizzarra, visto che il calciatore è fermo dalla finale di Europa League e per la gara contro l'Uruguay credo abbiamo perso anche lui. Una scelta bizzarra. Noi non ci piangiamo addosso, abbiamo perso tanti giocatori nel corso dei mesi, ma per fortuna abbiamo diversi giovani grazie agli stage. Conti, D'Ambrosio e Spinazzola saranno importanti per noi in vista delle prossime gare".