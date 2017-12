Nazionale, un 2017 da dimenticare: fuori dal Mondiale!

27 dicembre 2017

Il 2017 va in archivio come l'anno peggiore della storia per il calcio italiano. Per la prima volta dal 1958 l'Italia non si è qualificata per i Mondiali. A spuntarla nello spareggio per Russia 2018 è stata la Svezia, onesta squadra ma nulla più. Nella doppia sfida gli Azzurri non sono stati capaci di segnare nemmeno un gol agli scandinavi, che a Milano hanno difeso l'1-0 di Stoccolma. L'immagine di Gigi Buffon in lacrime è l'istantanea del flop di tutto il movimento. Il ct Gian Piero Ventura non si è dimesso, ma è stato esonerato dalla Figc. A sua volta il presidente Carlo Tavecchio è stato costretto a dare le dimissioni.