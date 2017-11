Nazionale, Tavecchio: "Abbiamo buone sensazioni"

9 novembre 2017

Carlo Tavecchio fa sentire il suo sostegno e il suo ottimismo per la Nazionale in vista dell'andata del playoff Mondiale a Stoccolma: "Abbiamo buone sensazioni. Siamo in un momento di partecipazione assoluta della Federazione sotto tutti gli aspetti con i ragazzi che scendono in campo" ha detto il presidente della Federcalcio. Sulla Svezia: "Bisogna avere sempre il timore reverenziale di chi ha fatto calcio da tanti anni".

"Che cosa ho detto a Ventura e alla squadra? In questo momento il 'dominus' e' Ventura, lo aiutiamo moralmente, ma non posso dire niente": così tavecchio a margine della conferenza stampa di presentazione del festival 'Sport Movies & Tv 2017 a Milano. E a proposito di Milano, il presidente federale ha parlato anche del tutto esaurito con cui San Siro accoglierà gli Azzurri per la gara di ritorno: "Non avevamo dubbi sulla scelta di Milano, è il cuore della città che risponde. Credo che sia un grande risultato. Facciamo il pienone come nelle grandi occasioni".



Infine, sugli avversari: "E' stata una grande nazionale che ha portato tanti calciatori in Italia, dai tempi del Gre-No-Li fino a tanti altri campioni, ultimo Ibrahimovic. Adesso non ci sono tante stelle come allora però, se ha questa tradizione, bisogna avere sempre il timore reverenziale di chi ha fatto calcio da tanti anni".