Nazionale, si è chiuso lo stage. Ora i lavori a Coverciano

12 aprile 2017

E' terminato a Coverciano il terzo stage azzurro dedicato ai giocatori che si stanno mettendo in mostra. Un laboratorio per Gian Piero Ventura per la Nazionale del futuro: stavolta i convocati sono stati 23 compreso l'infortunato Emerson. Il prossimo stage è in programma dal 29 al 30 maggio in un Centro tecnico che, ha ricordato oggi il direttore generale della Figc Michele Uva, si presenterà in buona parte ristrutturato.