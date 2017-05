Nazionale: Romagnoli e Ceccherini out con Uruguay e Liechtenstein

31 maggio 2017

Ventura ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole con l'Uruguay (7 giugno a Nizza) e per il match con il Liechtenstein valido per le qualificazioni al Mondiale (11 giugno a Udine). Rispetto alla lista di sabato scorso, il ct ha convocato Andrea Conti al posto dell'infortunato Emerson Palmieri, e i difensori di Verona e Crotone Alex Ferrari e Gian Marco Ferrari, che prenderanno il posto degli indisponibili Ceccherini e Romagnoli.