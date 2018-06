Nazionale, promosso e bocciati: bene Chiesa e Balotelli, da rivedere Mandragora e Berardi

2 giugno 2018

La sconfitta contro la Francia rimediata a Nizza (3-1) non può e non deve bloccare la crescita dell'Italia di Roberto Mancini. Nonostante il ko, si è vista una prova in crescendo di Federico Chiesa (Fiorentina), giocatore ambito da mezza serie A. Corre, difende ed è già un leader di questo gruppo che avrà, a lungo termine, due obiettivi importanti da centrare: Euro 2020 (quello itinerante per festeggiare i 60 anni della manifestazione) e Qatar 2022. Non solo Chiesa: importante anche il contributo dato da Balotelli. Certo, Super Mario può e deve fare di più, ma si procura la punizione da dove nasce il gol di Bonucci e viene promosso per la voglia e l'atteggiamento messo in campo. Bene anche Sirigu per le tante parate che hanno evitato agli azzurri di fare una figuraccia. Anche se forse un po' troppo avanti in occasione del 3-1 di Dembélé.