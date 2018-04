Nazionale, Panucci avverte l'Italia: "Vogliamo fare risultato"

8 ottobre 2017

"Sono italiano, ma sono orgoglioso di essere l'allenatore dell'Albania": il ct Christian Panucci sgombra subito il campo da qualsiasi dubbio in vista della sfida di Scutari contro gli Azzurri per le qualificazioni ai Monduiali di Russia 2018. "Vorrei essere in campo con i miei ragazzi per toglierci una grande soddisfazione, sono sicuro che faremo una buona partita. L'Italia? Me la aspetto arrabbiata" ha detto in conferenza il tecnico.