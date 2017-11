Nazionale: Malagò "Ben venga Ancelotti. Tavecchio? Era più saggio dimettersi"

16 novembre 2017

" Ancelotti ? A chi è che non piace? Nessun italiano può avere dubbi sul suo nome. Ben venga se fosse lui il nuovo ct". Lo ha detto il presidente del Coni Malagò , che prende atto dell'esonero di Ventura e delle non dimissioni del presidente della Figc Tavecchio . "Nell'interesse di Tavecchio stesso e in quello del suo movimento presentarsi da dimissionario al Consiglio federale sarebbe stata la cosa più saggia. Aspettiamo che succederà lunedì".

Malagò non aggiunge altro a quanto detto dal numero 1 dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ("Al momento non riconosco Malagò come il capo dello sport italiano"): "Ulivieri ha una sua opinione, ovviamente la rispettiamo. Incassiamo con il dovuto rispetto le sue considerazioni sull'eleganza, poi ognuno sa giudicare. E ancora Malagò: "Io non sono una parte in contrapposizione, prendo atto di quello che decidono" in Federcalcio. "L'indotto dello sport italiano non è mai stato così florido, dati alla mano, e lo verificheremo anche negli Stati generali" in programma la prossima settimana. "Nello specifico il calcio ha avuto un danno, questo è poco ma sicuro".