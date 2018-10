Nazionale, la squadra a Genova sotto al ponte Morandi. Mancini: "Momento di fortissima emozione"

09/10/2018

Mancini, che a Genova ha vissuto per molto tempo quando giocava nella Sampdoria, era tra i più emozionati: "E' davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora più impressionante. Per me è stato un momento di fortissima emozione".