Nazionale: l’Under 21 regala un tempo, è pari con la Francia

29 maggio 2018

L’Under 21, dopo la sconfitta contro il Portogallo, ritorna in campo a distanza di soli quattro giorni per l'amichevole con i pari età della Francia. Di Biagio si schiera col 4-3-3: Bonazzoli guida l’attacco, al suo fianco Verde e Parigini, mentre in mediana spazio a Murgia, Valzania e Locatelli. Partono meglio i ragazzi transalpini, poi l’Italia comincia a carburare e a creare qualche grattacapo alla difesa francese con Verde che prende in velocità la difesa ospite e con un cross al centro serve Murgia, che cicca la conclusione al volo. Ma alla prima vera azione della partita è la Francia a passare in vantaggio: Aouar vince un duello con Locatelli, allarga per Rosier che pennella per Dembélé che, dimenticato da Calabria, insacca di testa (12’). Francesi padroni del campo e ancora vicini al gol con il destro a giro da fuori di Aouar: palla di un soffio fuori. Fiammata azzurra al 33’ con la bomba di Parigini: Bernardoni non vede partire il pallone, poi respinge con un guizzo d’istinto. Al 40’ Montipò è protagonista con una super parata sul tiro dall’interno dell’area di Dembélé. Italia ad un passo dal pari con il sinistro radente di Bonazzoli: palla fuori di un nulla (44’). Il secondo tempo si apre con un tiro, senza troppe pretese, di Dimarco: palla bloccata da Bernardoni. Poi il portiere transalpino si allunga sul perfetto tiro a giro di Scamacca (subentrato a Verde), dopo il tacco intelligente di Parigini. Al 67’ fa il suo ingresso in campo, tra le fila francesi, anche Karamoh: il giovane talento dell’Inter prende il posto di Grandsir. L’Italia cresce d’intensità e trova il meritato gol del pareggio al 77’ con Capone (entrato al posto di Parigini), il cui destro non lascia via di scampo a Bernardoni. Risponde Karamoh con un destro da fuori con la palla che termina ampiamente sopra la traversa della porta difesa da Montipò. Dopo 2' di recupero, l'arbitro fischia la fine: è 1-1 allo stadio Leo Lagrange di Besançon. Un buon pareggio per l'Under 21 di Gigi Di Biagio.