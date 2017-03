Nazionale, Immobile: "Io e Belotti siamo inseparabili"

22 marzo 2017

Contro l'Albania l'attacco dell' Italia di Ventura sarà guidato da Ciro Immobile : "Ringrazio il mister per la fiducia, siamo concentrati sulla partita e sia io che Belotti sappiamo che possiamo fare bene - ha commentato l'attaccante della Lazio -. Per giocarcela in Spagna dovremo vincere tutte le partite e non sarà facile, a partire dall'Albania". In squadra anche Verratti e Insigne. "Siamo cresciuti, quella stagione a Pescara è stata la svolta.

Dal Pescara alla Nazionale, Ciro Immobile in azzurro oltre al compagno-amico Andrea Belotti può giocare con Insigne e Verratti che, guidati da Zeman, fecero le fortune degli abruzzesi qualche anno fa: "E' partito tutto da lì, quella stagione ci ha fatto fare il salto di qualità. Un'annata così ti resta impressa tutta la vita ed è bello ritrovarsi qui con la Nazionale, anche se ci sentiamo spesso. Quest'anno sto facendo bene, non venivo da un periodo facile ed era giusto ritornare a fare bene sul campo e dimostrare qualcosa". Il calendario della Nazionale dice Albania a Palermo con l'obiettivo Russia 2018: "Chiunque andrà in campo darà il massimo, ci sarà da soffrire ma anche da attaccare perchè siamo concentrati sull'obiettivo e non andare al Mondiale sarebbe una delusione. Ma dobbiamo solo lavorare come stiamo facendo e i risultati arriveranno".



Al fianco di Immobile contro la nazionale del compagno di squadra Strakosha giocherà Belotti, 43 gol in due: "Sappiamo di avere fatto bene, ma restiamo concentrati perché senza la squadra potremmo fare poco. Lavoriamo bene perché l'Albania arriva dall'Europeo e non sarà una passeggiata, anche Strakosha mi ha detto che ci daranno filo da torcere. Se io che Belotti viviamo per la fiducia e dobbiamo ringraziare Ventura per quello che ci dà. Spero la classifica cannonieri la vinca lui, anche se vincere è un'emozione unica che ricordo molto bene". Con l'attaccante del Torino però il rapporto va oltre il campo: "Siamo in camera insieme e siamo inseparabili, facciamo tutto insieme. E' così già dal Torino. Vorrei avere il suo colpo di testa".



Il percorso di Ventura con la Nazionale entra nel vivo: "Da settembre a oggi è cresciuta la consapevolezza, siamo più squadra e più uniti. Ci sono stati dei miglioramenti anche se stiamo poco insieme. Ci alleniamo due volte al giorno e si parla solo di Nazionale, il resto viene dopo. Per giocarcela in Spagna dobbiamo vincere tutte le partite da qui a settembre e non sarà facile".