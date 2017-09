Nazionale, i convocati di Ventura: la novità è Verdi

30 settembre 2017

Il ct Ventura ha diramato la lista dei convocati in Nazionale in vista delle sfide dell'Italia contro Macedonia (il 6 ottobre a Torino) e Albania (il 9 ottobre a Scutari), valide per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. La grande novità è la convocazione dell'attaccante del Bologna, Simone Verdi. Chiamata azzurra anche per Bernardeschi, Spinazzola, Pellegrini e Gabbiadini. Out Romagnoli, Gagliardini e Zaza.