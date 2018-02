Nazionale, Fabbricini: "Costacurta ha già sentito Mancini"

2 febbraio 2018

"In questo momento mi sto recando in Federcalcio per presentarmi e avere i primi contatti. La complessità del mondo del calcio dipende da regole che andrebbero snellite. Inoltre il calcio è nell'occhio del ciclone - ha dichiarato ancora Fabbricini - perché è la passione di tutti, fa parte del nostro costume. Ha bisogno di essere rivisto nelle sue regole. Dispiace perché questo cambiamento passa da un insuccesso sportivo che è stato la punta di un iceberg".



Il nuovo commissario illustra il modus operandi. "Non faremo cose in fretta ma con urgenza. Il regolamento del CONI ci autorizza ad avere nel caso periodo in più rispetto ai canonici sei mesi. Abbiamo davanti un buffet incredibilmente ampio di cose da fare. Cerchiamo di metterle sul tavolo, troveremo priorità senza tralasciare nulla".



Fondamentale l'ausilio degli ex giocatori per rilanciare l'intero movimento. "Costacurta? Un personaggio che va al di là del giocatore e dei trofei che ha vinto. Ha già avuto incarichi di responsabilità negli Europei Under 21. Andremo anche a regolamentare la governance della Lega Calcio, laddove il Presidente Malagò si affiderà a Bernardo Corradi" ha concluso Fabbricini.