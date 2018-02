Nazionale, Costacurta: "Ho sentito Mancini, Di Biagio traghettatore"

2 febbraio 2018

"Abbiamo parlato di programmi, di priorità, ma senza addentrarci - ha spiegato l'ex difensore di Milan e Nazionale - Adesso devo chiamare Di Biagio per parlare del suo ruolo di traghettatore. Vediamo cosa succede nel prossimo mese, se vincesse tutte le amichevoli per 4-0 dovremmo pensare al ruolo di ct dell'Under21. Ad oggi quel ruolo è suo come quello di traghettatore. Conte profilo credibile per il ruolo di ct? Assolutamente sì. Ct con poteri su tutto il comparto tecnico azzurro? Non ci abbiamo ancora pensato. Adesso stiamo pensando a dare un volto al nuovo ct".

FABBRICINI: "CERCHIAMO PERSONA DI CARISMA"

Il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, è già al lavoro alla ricerca del nuovo ct della Nazionale. "Costacurta manterrà i contatti coi potenziali ct. Ha iniziato i contatti, approfittando del fatto che Mancini è a Roma, forse si sono sentiti ieri sera. Verrà sentito anche Di Biagio". Valuteremo anche dal lato amministrativo con un occhio alle finanze - ha detto a 'Radio CRC' - Il compito principale è individuare una persona di carisma".



"In questo momento mi sto recando in Federcalcio per presentarmi e avere i primi contatti. La complessità del mondo del calcio dipende da regole che andrebbero snellite. Inoltre il calcio è nell'occhio del ciclone - ha dichiarato ancora Fabbricini - perché è la passione di tutti, fa parte del nostro costume. Ha bisogno di essere rivisto nelle sue regole. Dispiace perché questo cambiamento passa da un insuccesso sportivo che è stato la punta di un iceberg".



Il nuovo commissario illustra il modus operandi. "Non faremo cose in fretta ma con urgenza. Il regolamento del CONI ci autorizza ad avere nel caso periodo in più rispetto ai canonici sei mesi. Abbiamo davanti un buffet incredibilmente ampio di cose da fare. Cerchiamo di metterle sul tavolo, troveremo priorità senza tralasciare nulla".



Fondamentale l'ausilio degli ex giocatori per rilanciare l'intero movimento. "Costacurta? Un personaggio che va al di là del giocatore e dei trofei che ha vinto. Ha già avuto incarichi di responsabilità negli Europei Under 21. Andremo anche a regolamentare la governance della Lega Calcio, laddove il Presidente Malagò si affiderà a Bernardo Corradi" ha concluso Fabbricini.