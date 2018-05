Nazionale, Bonucci sarà il primo capitano di Mancini

20 maggio 2018

Sarà Bonucci il primo capitano dell'Italia targata Mancini. Il difensore del Milan è infatti il giocatore con più presenze (77) tra i 30 convocati dal nuovo c.t. azzurro. Senza più Buffon e con anche De Rossi prossimo all'addio, la fascia del portiere potrebbe poi essere ereditata da Chiellini (stavolta non convocato per infortunio) esattamente come avvenuto alla Juve: il difensore bianconero, infatti, diventa il veterano della Nazionale con 96 presenze.