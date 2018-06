Nazionale, Bonucci lascia il ritiro

30 maggio 2018

Bonucci lascia il ritiro della Nazionale per motivi personali, ma sarà regolamente in campo a Nizza nell'amichevole di venerdì contro la Francia . Il capitano azzurro e del Milan si aggregherà al gruppo direttamente a Nizza. Nel frattempo, Roberto Mancini conferma il 4-3-3 , ma cambia gli interpreti dell'Italia: Perin sarà titolare al posto di Donnarumma, mentre in attacco ci dovrebbero essere Belotti e Verdi con Insigne .

Il ct degli azzurri ha diviso il gruppo in due parti. Da una parte chi ha giocato titolare contro l'Arabia Saudita (vittoria per 2-1 a San Gallo, Svizzera); dall'altra gli altri calciatori. Balotelli, Pellegrini e Zaza hanno svolto tutta la seduta. Con la Francia dovrebbe esserci dal 1' Perin tra i pali; De Sciglio, Caldara, Bonucci e Criscito in difesa; Jorginho, Cristante e Bonventura a centrocampo; Verdi, Belotti e Insigne in attacco.