Nazionale, Ancelotti: "Io ct? Ipotesi non lontana"

12 marzo 2018

Carlo Ancelotti sembra aprire alla possibilità di diventare ct della Nazionale : "Non è un'ipotesi lontana. Anche se per tutti è ancora un po' presto per prendere decisioni definitive . E' giusto che la Nazionale si sia presa del tempo , anche per valutare il lavoro che Di Biagio può fare" ha detto il tecnico a RadioRai. " Buffon lo conosco e sarei più sorpreso se smettesse . Sono convinto possa continuare ancora" ha aggiunto.

Ancelotti ha parlato anche del suo rapporto con Costacurta: "Siamo legati, lo sentivo anche prima che diventasse vicecommissario. Ci conosciamo molto bene, penso sia necessario per la Nazionale aspettare e io ufficialmente sono ancora sotto contratto". Un pensiero anche su Gigi Buffon e sul suo eventuale addio al calcio: "Lo conosco e sarei più sorpreso se smettesse. Sono convinto possa continuare ancora: sentendolo parlare mi sembra ancora molto motivato e presente".



L'ex tecnico del Bayern ha parlato anche del VAR: "E' necessaria e, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, è normale per una cosa nuova. E' di grande aiuto per tutto il sistema e anche per evitare le polemiche. La Var toglie tanti dubbi a tutti. Non mi sembra che i tempi di valutazione degli arbitri siano così lunghi". Sul campionato: "La Juventus ha fatto un passo importante, in un momento cruciale. Il Napoli? E' evidente che ha una chiara e precisa identità: puo' giocare in modo brillante o meno, ad alcuni piace il suo gioco e ad altri un po' meno. A me personalmente piace". Poi un pensiero sul "suo" Milan: "Credo che Gattuso abbia creato una buona sintonia coi giocatori: ha dato obiettivi, motivazioni, chiarezza. Sarà molto difficile per il Milan andare avanti in Europa League, l'Arsenal sembra in ripresa. Nel calcio, però, tutto è possibile".