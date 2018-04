Nazionale, al via il raduno a Coverciano

2 giugno 2017

E' iniziato oggi a Coverciano il raduno della Nazionale per preparare l'amichevole del prossimo 7 giugno contro l'Uruguay e la gara con il Liechtenstein in programma l'11 giugno, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 in Russia. Oltre al c.t. Giampiero Ventura, tra i primi a varcare i cancelli del Centro tecnico federale sono stati Alex Meret, Federico Bernardeschi, Marco Verratti e Riccardo Montolivo.