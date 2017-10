Mondiali 2018, Italia e il brivido play off

7 ottobre 2017

Lo striminzito pareggio di Torino contro la Macedonia ha garantito aritmeticamente il secondo posto nel girone G all' Italia di Ventura. E il risultato di Bosnia-Belgio ha dato agli azzurri, con un turno di anticipo, la certezza di giocare i play off senza dover attendere la sfida con l'Albania. Un minimo sollievo che però non basta per poter guardare con ottimismo agli spareggi. Perché le due gare clou dei play off sono gare ad alto rischio, considerando gli avversari e l'attuale momento della Nazionale. Sorteggio il 17 ottobre. Le partite fra il 9 e il 14 novembre.

Italia dunque qualificata tra le migliori otto seconde classificate dei nove gironi. Bisognerà capire come arriveremo al sorteggio del 17 ottobre, quando per generare gli accoppiamenti, le squadre verranno suddivise in due gruppi: teste di serie e non in base al ranking Fifa. Al momento saremmo in prima fascia con Portogallo, Galles e davanti alla Croazia. Le altre sono Irlanda del Nord, Svezia, Danimarca e Scozia, con la Bosnia out. Questo non ci garanterebbe la sicurezza di affrontare un'avversaria alla portata visto che con una tra Francia e Polonia al secondo posto, allora la Croazia di Modric, Mandzukic, Perisic e Brozovic, scivolerebbe al quinto e sarebbe la prima delle non teste di serie. Quindi possibile avversaria, tosta davvero, di Buffon e compagni.



Il problema maggiore, però, lo avremmo se Francia, Polonia, Galles e una tra Portogallo e Svizzera (ipotesi certa visto che lusitani ed elvetici sono nello stesso gruppo) dovesserro arrivare tutte al secondo posto nei rispettivi gironi: in questo caso gli azzurri finirebbero in seconda fascia. E sarebbero guai perché dovremmo giocarci il Mondiale contro una formazione top e in uno stato di forma non certo brillante. Per nostra fortuna quest'ultima è una possibilità più che remota, anche se ancora realizzabile.