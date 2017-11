Malagò: "L'Italia stasera non deve avere il braccino"

10 novembre 2017

A poche ore dall'andata del playoff per il Mondiale 2018, Giovanni Malagò manda un messaggio all'Italia di Ventura, che stasera affronterà la Svezia a Solna: "Speriamo che Svezia-Italia non ci deluda - dice il presidente del Coni a margine di un evento al Foro Italico -. Dico che non bisogna avere paura, tennisticamente parlando non bisogna avere il braccino".