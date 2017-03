Le mille volte di Buffon: "Ma io guardo gli altri portieri per restare aggiornato"

25 marzo 2017

Un altro traguardo importante per Gigi Buffon, che contro l' Albania ha toccato quota 1.000 gare tra Nazionale e club: "Ringrazio il pubblico per l'apporto che ci ha dato - ha detto il portiere azzurro - Abbiamo rischiato in tre o quattro situazioni. Chi conosce il calcio sa che non ci sono partite semplici e loro sono in grande ascesa". E ancora: "Non perché ho raggiunto quasi la fine della mia carriera devo smettere di aggiornarmi".

Sui petardi lanciati dai tifosi albanesi: "Penso che sia stata una partita molto corretta. Poi c'è sempre uno sparuto gruppo di cinquanta o cento persone che vogliono salire alla ribalta e farci vedere che sono incivili. Ma non mi sono spaventato, sono cose che succedono". "Palermo è una roccaforte d'Italia - ha aggiunto il capitano azzurro - Se non ricordo male, da quando sono in Nazionale, qui abbiamo fatto un pareggio con la Repubblica Ceca e poi abbiamo sempre vinto". Ora lo scontro diretto con la Spagna, in programma il 2 settembre: "Con la Spagna non saremo sicuramente favoriti, ma tutte le squadre sono battibili. Ci giocheremo tanto e lo sappiamo. Se giochiamo con convinzione come dopo il gol subito a Torino o come abbiamo fatto all'Europeo possiamo darle dei grattacapi".