La stampa staniera: "Fallimento Italia"

14 novembre 2017

Dalla Spagna all'Inghilterra, dalla Germania, alla Francia, l'eliminazione dell'Italia dalla prossima Coppa del Mondo di calcio occupa tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani europei. Mentre lo svedese 'Aftonbladet' va sul classico e titola "Miracolo a Milano", nel resto d'Europa c'è un unico filo conduttore: "E' un dramma".



"Per la prima volta dopo 60 anni, la nazionale di calcio, quattro volte campione del mondo, non si qualifica per la fase finale del torneo iridato", scrivono tutte le grandi testate. "Terremoto in Italia!", titola sulla homepage del quotidiano francese L'Equipe, che questa sera ha annunciato anche con notifiche sui cellulari francesi, esattamente al 90' di Italia-Svezia, che il mondiale sarà senza gli azzurri. "Ciao Italia!" è l'altro titolo de L'Equipe, secondo il quale "la Nazionale sparisce dalla cartina del calcio mondiale".



"L'Italia eliminata dopo lo 0-0 nella partita di ritorno contro la Svezia", gli azzurri "non vedranno i mondiali", scrive invece France Football. "Un Mondiale senza l'Italia!" (AS), "Catastrofe storica, la prima Coppa del Mondo in 60 anni senza gli azzurri" ('Marca'): questo sono i titoli 'strillati' dai principali quotidiani sportivi spagnoli subito dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale in Russia. "Buffon non merita questa Italia", aggiunge il quotidiano madrileno, e anche i giornali tedeschi e inglesi dedicano ampio spazio al tracollo mondiale dell'Italia, che non partecipera' alla fase finale di un torneo iridato dopo 60 anni.



"Italia ko", apre la tedesca Bild. E il Welt aggiunge: "L'Italia ha perso la fase finale della Coppa del mondo", con una foto emblematica di Buffon in lacrime. Der spiegel sottolinea che "L'Italia ha perso la Coppa del mondo in Russia". In Inghilterra, stessa musica. Per il Daily mail e' "Crepacuore Italia". Il Daily star parla di "fallimento Italia" e di "ultima di Buffon". Il Guardian titola: "La Svezia di qualifica per la Coppa del mondo in Russia, a spese dell'Italia, che piange". Il Sun parla di "fallimento Italia. Pe il Times è "una delle più grandi delusioni per il calcio italiano"