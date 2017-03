La prima volta della Var in Italia: tolto rigore alla Germania

23 marzo 2017

Italia-Germania Under 16 già non era una gara qualunque per l'esordio in panchina di Patrizia Panico, prima donna ad allenare una nazionale maschile. Poi al 28' del secondo tempo è entrata di diritto nella storia del calcio italiano, visto che è stata utilizzata per la prima volta la moviola in campo per annullare un calcio di rigore. Una decisione presa in soli 14 secondi dopo che i video assistenti arbitrali Gianluca Rocchi e Paolo Valeri hanno appurato la posizione di partenza in netto fuorigioco dell’attaccante tedesco Grimm, steso poi in area di rigore da Russo.



A spiegare perché il cartellino giallo sventolato da Orsato al portierino azzurro sia stato comunque messo a referto è Roberto Rosetti, responsabile per l’Italia del Progetto Var: “I video assistenti arbitrali hanno appurato che la segnalazione del rigore era corretta, poi hanno rivisto l’azione e si sono accorti che l’attaccante tedesco era partito in fuorigioco di una cinquantina di centimetri e hanno avvisato Orsato - ha spiegato l'ex arbitro torinese -. La gestione dell’episodio è stata ottima e la revisione è durata in totale soltanto 14 secondi. L’ammonizione del portiere è rimasta perché si è trattato di un intervento imprudente, se fosse stato sanzionato per aver fermato una chiara occasione da gol il cartellino invece sarebbe stato tolto". Per la cronaca gli azzurrini sono stati travolti 4-1 dai pari-età tedeschi, ma mai come in questa occasione il risultato passa davvero in secondo piano.