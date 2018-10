La Nazionale al Quirinale, Mancini: "Una grande emozione, sogniamo Qatar 2022"

15/10/2018

Il giorno dopo il successo in Polonia , la Nazionale è stata ricevuta al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc . "È emozionate salire qui al Quirinale e incontrare il presidente della Repubblica - le parole del ct Mancini -. Questa giornata è più emozionate di ieri sera. Quella era una partita di calcio, si può perdere, si può vincere però occasioni come questa non capitano spesso".

Il tecnico azzurro ha poi risposto alle parole di Mattarella , che ha parlato del prossimo Mondiale : "Oggi è un giorno bello, siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, non capita spesso, è un giorno particolare. Mattarella ha detto che spera che il suo successore possa festeggiare in Qatar nel 2022, anche noi speriamo, anche se è abbastanza lontano. Pressioni? No, bastate voi giornalisti. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, vorremo sempre vincere ma non può sempre accadere".

A parlare è anche il nuovo capitano azzurro, Giorgio Chiellini, che ha raccolto l'eredità di Gigi Buffon: "E' un onore per tutti noi rappresentare l'Italia del calcio - dice il difensore della Juve-. Unione e ripartenza, queste sono le parole chiave per me quest'oggi. Abbiamo l'onore di rappresentare l'Italia e dobbiamo avere unita' come movimento, sia noi dal punto di vista tecnico, che per quanto riguarda i media e i tifosi. L'Italia ha bisogno della fiducia di tutti per ripartire e tornare quelli che eravamo. Abbiamo vinto quattro Mondiali e un Europeo. Serve la fiducia di tutti per imporsi in Italia e nel mondo, ripartendo dai successi ottenuti nella storia. Noi abbiamo il compito di prendere per mano la nuova generazione per tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto: competere per vincere".