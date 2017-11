L'sms che scarica Ventura: "Meglio Buffon allenatore"

16 novembre 2017

"Faremmo meglio con Gigi giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta". Un sms inviato da un calciatore azzurro a un compagno tra Solna e San Siro rivela il clima davvero teso che si respirava in casa Italia prima della decisiva sfida del Meazza contro la Svezia. Come rivelato dal 'Corriere della Sera', Buffon avrebbe fatto da guida a un gruppo che ormai non credeva più nell'operato di Ventura.

Non era un mistero che tra la squadra e Ventura non fosse mai scoccata la scintilla giusta e quanto rivelato dal 'Corriere della Sera' ne è la conferma. Gli azzurri, in soldoni, si sono presentati alla sfida più importante e decisiva allo sbando più completo, con un ct completamente sfiduciato e un gruppo aggrappato al suo uomo simbolo. "Se nessuno ci dà la carica, dobbiamo trovarcela noi" avrebbe detto il numero 1 ai compagni. In quei momenti, partì un altro sms tra azzurri: "Meno male che c’è Gigi. Basterà?". Una domanda che, purtroppo, ha avuto risposta poco dopo. Un secco 'no' che nessuno avrebbe mai voluto pronunciare...