L'ombra di Ventura su un'Under 21 da titolo

30 marzo 2017

L'appuntamento, quello che conta, è per il 30 giugno. La finale dell' Europeo Under 21 si giocherà a Cracovia. E per gli azzurrini di Gigi Di Biagio è un'occasione da non perdere. E con Ventura che punta sulla linea verde, sulle scelte dell'ex centrocampista peserà anche la volontà del commissario tecnico. Tavecchio, che vuole il primo successo internazionale, farà da mediatore obiettivo portare in Polonia almeno 3 dei 4 calciatori che hanno giocato l'amichevole contro l'Olanda.

Ma facciamo ordine. A volare a Tychy dove l'Italia esordirà il 18 giugno contro la Danimarca dovrebbero essere Donnarumma, Rugani, Romagnoli, Gagliardini e Bernardeschi. L'unico che non era all'Amsterdam ArenA. Ventura incontrerà presto il presidente federale che anche formalmente lo investirà del ruolo di direttore tecnico. E così con una responsabilità diretta su tutte le nazionali Ventura avrà un primo obiettivo: mettere Di Biagio nelle condizioni migliori per vincere.



L'accordo con Di Biagio dovrà arrivare entro un mese, e conterà anche il parere dei club. Come il Milan che potrebbe essere impegnato nel preliminare di Europa League. La preoccupazione di Ventura riguarda soprattutto i tempi di recupero di giocatori come Rugani che potrebbero tornare utili per la sfida decisiva in chiave Mondiale del 2 settembre in Spagna. E se gli azzurrini arriveranno in fondo, a qualcuno potrebbe mancare la benzina nelle gambe.



La seconda opzione prevede così il sacrificio di due stelline. All'Europei Under 21 andrebbe Donnarumma, ma Di Biagio dovrebbe scegliere uno tra Rugani e Romagnoli. Gagliardini verrebbe sacrificato sull'altare della Nazionale maggiore come vice De Rossi, mentre non ci sarebbero problemi per Bernardeschi.