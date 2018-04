L'Italia U21 visita Auschwitz: "Non abbiamo il coraggio di parlare"

20 giugno 2017

Dopo la vittoria all'esordio contro la Danimarca, l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio si appresta ad affrontare la Repubblica Ceca nel secondo match dell'Europeo in corso in Polonia. Prima della sfida, però, l'intera delegazione degli Azzurrini ha avuto il modo di visitare ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau: "Camminare tra blocchi e camere a gas. Immaginare sofferenze e atrocità. Non avere il coraggio di dire nulla" ha commentato capitan Benassi.