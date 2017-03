Italia, Ventura torna al 3-5-2: Donnarumma titolare Il portiere del Milan diventerà il più giovane portiere titolare nella storia della Nazionale

27 marzo 2017

Giampiero Ventura ha intenzione di mettere in soffitta il 4-2-4 utilizzato contro l'Albania e in vista dell'amichevole con l'Olanda in programma martedì sera alle 20.45 ad Amsterdam virerà sul collaudato 3-5-2. Con delle novità importanti di formazione, che vedranno innanzitutto l'utilizzo tra i pali di Gigio Donnarumma: sarà il più giovane portiere della storia titolare nella nazionale azzurra. Saranno sei i volti nuovi rispetto alla sfida di venerdì.



Gigio Donnarumma tra i pali, quindi. E davanti a lui una linea guidata da Bonucci con al fianco due scudieri giovani e rampanti come Rugani e Romagnoli. Definita anche la linea di centrocampo, dove sarà riproposto Zappacosta a destra (non più come terzino destro, quindi, ma come esterno di centrocampo), mentre a sinistra giocherà Darmian. Nei tre di centrocampo ancora Verratti e De Rossi, assieme a Parolo. In avanti ci sarà ancora Immobile, ma al suo fianco giocherà Eder.

Donnarumma aggiungerà un altro primato ai suoi numeri già speciali: era già diventato il più giovane portiere a debuttare in Nazionale (l'1 settembre, a 17 anni e 189 giorni), ora sarà il più giovante titolare (18 anni e 31 giorni), meglio di Buffon (nel dicembre 1998 a 20 anni).

ULTIMO ALLENAMENTO A COVERCIANO

Intanto la nazionale ha svolto l'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Amsterdm. Sul charter che porterà gli Azzurri in Olanda saliranno anche due calciatrici della Nazionale Femminile, Marta Carissimi e Cecilia Salvai, che alle 19.30 saranno presenti alla conferenza stampa del Ct Ventura e domani saranno in tribuna per sostenere la squadra. Carissimi e Salvai prenderanno parte ad una serie di attività finalizzate alla promozione del Campionato Europeo Femminile, che si giocherà proprio in Olanda dal 16 luglio al 6 agosto e che vede l'Italia tra le 16 finaliste del torneo.

I numeri di maglia degli Azzurri per l’amichevole con l’Olanda

Portieri: 1 Gianluigi Buffon (Juventus), 12 Gianluigi Donnarumma (Milan), 14 Alex Meret (Spal 2013);

Difensori: 13 Davide Astori (Fiorentina), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 4 Matteo Darmian (Manchester United), 23 Danilo D’Ambrosio (Inter), 2 Mattia De Sciglio (Milan), 3 Alessio Romagnoli (Milan), 5 Daniele Rugani (Juventus), 15 Leonardo Spinazzola (Atalanta), 22 Davide Zappacosta (Torino);

Centrocampisti: 16 Daniele De Rossi (Roma), 8 Roberto Gagliardini (Inter), 18 Marco Parolo (Lazio), 10 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: 6 Antonio Candreva (Inter), 7 Lorenzo Insigne (Napoli), 24 Matteo Politano (Sassuolo), 21 Nicola Sansone (Villarreal), 25 Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 17 Eder Citadin Martins (Inter), 20 Andrea Petagna (Atalanta), 11 Ciro Immobile (Lazio).

