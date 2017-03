Italia, Ventura: "Passo avanti, faremo cose importanti"

24 marzo 2017

Il 2-0 all'Albania ha dato certezze alla nazionale di Ventura: "Sta nascendo un gruppo importante e abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. Chi non ha giocato oggi, lo farà domani, stiamo iniziando un bel lavoro insieme". A Palermo le sofferenze sono state ridotte al minimo: "All'inizio non c'era la fluidità necessaria, poi nel secondo tempo la mentalità è migliorata e l'Albania non ha più tirato in porta. Faremo cose importanti".

"LA NAZIONALE DI VERRATTI? NO, DI TUTTI!"

"Sapevamo che era una partita difficile, l'avevamo preparata molto bene. Siamo una squadra forte perche' rispettiamo tutti gli avversari. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo segnare di piu' ma abbiamo creato tanto". Cosi' Marco Verratti ha commentato il successo degli azzurri. Ma è sempre piu' la Nazionale di Verratti?. "Penso che questa sia la squadra di tutti. Anche chi non gioca e' importante e abbiamo bisogno di tutti. Siamo un grande gruppo e tutti dobbiamo giocare al 100%", ha aggiunto il regista azzurro. "Io nuovo Pirlo? Io e Andrea abbiamo due stili di gioco diversi. Qui gioco in maniera diversa rispetto al PSG e cerco di capire cosa vuole il mister. Poche nazionali sono organizzate come noi", ha dichiarato ancora Verratti. Italia che si giochera' la qualificazione in Spagna, sara' l'occasione per riscattare la brutta notte di Barcellona con il Psg. "Penso che dalle sconfitte si impara molto e che bisogna giocare sempre al 110%. E' stata la piu' grande delusione, delusioni della mia vita. Era importante vincere oggi per potersi andare a giocare qualcosa di importante in Spagna", ha concluso Verratti.