Italia, Ventura convoca 26 giocatori per Uruguay e Liechtenstein: tornano Montolivo ed El Shaarawy

27 maggio 2017

Prima l'amichevole a Nizza contro l'Uruguay e poi a Udine contro il Liechtenstein per le qualificazioni mondiali, in campo il 7 e l'11 giugno. E per questo doppio appuntamento il ct Ventura ha convocato 26 giocatori: l'Italia si radunerà entro mezzogiorno di venerdì 2 giugno. Tornano Montolivo, dopo l’infortunio subìto lo scorso 6 ottobre nel match con la Spagna, e El Shaarawy, già convocato dal ct in occasione dell’ultimo stage.