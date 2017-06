Italia, Ventura: "Buone risposte, ottimista per il futuro" "Sicuramente qualcuno di questi farà parte della Nazionale, ma senza fretta"

31 maggio 2017

Gian Piero Ventura è ottimista sul futuro dell'Italia dopo la bella prova dei giovani con San Marino. "Il risultato non conta perché l'avversario non era di livello, però era la prima partita di quelli dello stage. Alle spalle di chi sta giocando ora in Nazionale c'è un gruppo di ragazzi che stanno lavorando e vogliono arrivare. Sicuramente qualcuno di questi farà parte della Nazionale. Non bisogna avere fretta, ma hanno potenzialità", ha detto il ct.



"Ci sono state buone giocate, tutte di prima, con la ricerca sistematica di quelle cose che abbiamo provato nei pochi allenamenti. Lo spirito era quello giusto, come la disponibilità", ha aggiunto. Poi è ripuntato il nome di Balotelli: "Nessuno mette in discussione Balotelli. E' stato messo in discussione da altri. Mi ha chiesto cosa deve fare per tornare in Nazionale. Gli ho detto che si deve fare delle domande e una volta chiarito sarà il campo a parlare. Per il Mondiale c'è ancora un anno. Deve darmi dei segnali. Quando l'ho visto mi ha fatto una piacevolissima impressione. Magari ci sarà una svolta...".

LAPADULA: "CI TENEVO A FARE BENE" "Per noi era importante perché era l'esordio e ci tenevo a far bene. Sono contento soprattutto per le giocate che abbiamo provato in questi giorni". Parole di Gianluca Lapadula dopo la tripletta segnata a San Marino. "Quando vengo chiamato cerco di rendermi utile e di dare il massimo, sono molto contento di essere qua - ha proseguito l'attaccante del Milan - . Il mio futuro? Ora ci vogliono un po' di vacanze, al Milan sto benissimo, l'ho voluto fortemente. Poi si vedrà".

PETAGNA: "SOGNO IL MONDIALE" Andrea Petagna spera che la sua avventura in Nazionale sia solo all'inizio. "Avevo già rotto il ghiaccio contro l'Olanda. Questa è stata una buona partita perché abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo le cose provate in allenamento. Mi trovo molto bene, perché con questo sistema di gioco ho tante occasioni. Voglio restare in azzurro. L'obiettivo è entrare nei convocati al Mondiale, sarebbe un sogno. Il gol mi mancava da un po', ma la mia priorità al primo anno in Serie A era quella di giocare con costanza. Sono sicuro che l'anno prossimo segnerò di più", ha detto l'attaccante.

