Italia, Ventura al capolinea: quattro nomi per ripartire

13 novembre 2017

La mancata qualificazione a Russia 2018, la seconda volta dopo l'assenza a Svezia 1958, costerà la panchina a Gian Piero Ventura , che ha un contratto fino al 2020 ma con una clausola rescissoria in caso di fallimento come è stato. In pole per sostituire il commissario tecnico ci sono Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Antonio Conte e Massimiliano Allegri . Possibile l'potesi Gigi Di Biagio traghettatore fino alla prossima estate.

Per il nuovo selezionatore, visto che la Federazione vorrebbe un big, potrebbe esserci anche un aumento dell'ingaggio rispetto al milione e mezzo che percepisce attualmente Ventura. Non è da trascurare nel probabile periodo di transizione (da fine 2017 alla prossima estate) il nome di Di Biagio, ct dell'Under 21. Profilo ideale come traghettatore quello dell'allenatore degli azzurrini, che terrebbe la panchina in caldo per uno dei big sopracitati. Di certo il nuovo tecnico avrà l'arduo compito di rifondare una Nazionale allo sbando.