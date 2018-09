Italia Under 21, Di Biagio: "Sacchi? Se ha detto quello cose, avrà visto qualcosa di anomalo"

10/09/2018

La brutta sconfitta in amichevole ha scatenato le critiche intorno all'Under 21 di Di Biagio. Arrigo Sacchi ha parlato di "atteggiamento vergognoso" dopo lo 0-3 in Slovacchia. Pacata la risposta del ct: "Non gli rispondo perché li ha visto crescere, se ha parlato così è perché avrà visto qualcosa di anomalo". Gli Azzurrini sono chiamati al riscatto contro l'Albania: "I ragazzi devono gestire meglio la gara e non innervosirsi alla prima difficoltà".

Dopo il 3-0 subito giovedì scorso in Slovacchia gli azzurrini di Di Biagio oggi sono arrivati a Cagliari, dove domani alle 18.30 affronteranno l'Albania, sempre in amichevole. Inevitabile tornare sulle parole di Sacchi: "Non devo dare nessuna risposta - taglia corto Di Biagio -. Lui li ha visti crescere questi ragazzi e se ha detto quelle cose sarà perché ha visto qualcosa di anomalo. Qualche gestione nei momenti della gara bisognerà cambiarla - ha detto - i ragazzi sono stati i primi a rendersi conto che si sono innervositi perché non si riusciva a giocare bene perchéil risultato era negativo".



Poi nel corso della conferenza stampa ufficiale in Municipio a Cagliari, ha aggiunto: "Dobbiamo giocare bene, divertire il pubblico e vincere in uno stadio nuovo e bello. Piu' che smaltire la rabbia per la sconfitta con la Slovacchia, dobbiamo capire il perche' non siamo riusciti a fare una buona gara. Dobbiamo migliorare, non c'e' dubbio. Giocare bene - ha concluso il ct dell'Under 21 - non è sinonimo di vittoria, ma giocare meglio sicuramente aiuta a vincere. Con l'Albania sarà una gara diversa rispetto all'ultima, una gara che mi darà la possibilità di provare qualche nuovo giocatore".