Italia, una maglia speciale per ricordare Astori

19 marzo 2018

Anche la Nazionale rende omaggio a Davide Astori, che con la maglia azzurra ha collezionato 14 presenze, un gol e 58 convocazioni. In occasione delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma il 23 e il 27 marzo, i giocatori dell'Italia indosseranno una maglia speciale in memoria del difensore . Un tributo doveroso, per un grande calciatore e un grande uomo, la cui scomparsa improvvisa a Udine mentre era in ritiro con la sua Fiorentina ha colpito tutti.

Ma la maglia celebrativa, non sarà l'unico momento dedicato dagli azzurri ad Astori nel ritiro azzurro. Prima di scendere in campo per l'allenamento, Buffon e compagni ricorderanno infatti in forma privata l'ex compagno e la Figc sta studiando una prossima amichevole nel nome e nel ricordo di Davide. "C'è un clima strano, manca qualcosa - ha ammesso il ct Di Biagio -. Ho conosciuto Davide durante i raduni di Prandelli, Conte e Ventura e mi è bastato per capire che persona fosse". "Non è semplice, ma dobbiamo prova a normalizzare sennò diventa tutto devastante", ha aggiunto.