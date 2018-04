Italia U21, Di Biagio: "Siamo forti, battiamo la Germania" "Non molleremo fino all'ultimo, dovremo essere più cattivi e determinati"

23 giugno 2017

Battere la Germania 3-1 o con almeno tre gol di scarto per passare il girone dell'Europeo U21. L'Italia è alle strette, ma il ct Di Biagio non molla: "Dobbiamo vincere ed essere più cattivi nell'approccio. Abbiamo voglia di fare bene e riscattarci". Il rischio eliminazione è alto: "Nel calcio non bisogna mai mollare, siamo un'ottima squadra con grandi valori ma anche la Germania è fortissima. Dobbiamo trovare l'equilibrio giusto".

La sconfitta di Tichy contro la Repubblica Ceca ha sconvolto i piani della Nazionale di Di Biagio che a Cracova è costretta a vincere, e nettamente, contro la fortissima Germania. Almeno 3-1 o con più di tre gol di scarto a meno di "regali" dalla già eliminata Danimarca proprio contro i cechi. Un'impresa ardua, ma non impossibile e il ct ha voluto caricare l'ambiente: "Questa squadra ha grandi valori e siamo nelle condizioni di giocare in tanti modi diversi. Dobbiamo solo trovare le equilibrio giusto perché di fronte abbiamo una squadra fortissima".



Contro Danimarca e Repubblica Ceca è stato l'approccio soft alla partita a penalizzare gli Azzurrini: "Contro la Germania dobbiamo solo vincere, ma dovremo approcciarci con più cattivera, voglia e determinazione rispetto all'ultima sfida - ha continuato il ct in conferenza -. Le altre situazioni dipenderanno dal corso del match. Dovremo anche essere più incisivi, ma nel calcio non si deve mai mollare e non lo faremo. I tedeschi sono uno squadrone con una fluidità di gioco molto buona, ma hanno sempre concesso qualcosa dietro".

BERNARDESCHI: "QUESTA SQUADRA HA GRANDE CUORE" Al fianco del ct Di Biagio in conferenza stampa si è presentato anche Federico Bernardeschi, uno dei gioielli dell'Italia Under 21. Anche dal suo talento passerà la possibilità di compiere l'impresa contro la Germania: "Abbiamo sbagliato completamente la partita contro la Repubblica Ceca, lo sappiamo. Abbiamo preso uno schiaffo, ma siamo pronti a ripartire perché vogliamo passare il turno. Se questa Nazionale ha una qualità, è quella del cuore che tante altre non hanno. Tutti, dal primo all'ultimo passando per lo staff, proveremo a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Vedremo se basterà. Mercato? Quando sei in Nazionale tutto passa in secondo piano, non si pensa ad altro".

