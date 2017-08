Italia U21, Cutrone: "Un onore il paragone con Belotti"

29 agosto 2017

Dalla Primavera del Milan alla Nazionale U21. L'esplosione estiva di Cutrone è sotto gli occhi di tutti. E dopo i gol segnati nei preliminari di Europa League e in campionato con la maglia rossonera, i paragoni si sprecano. " Essere accostato a Belotti è un onore - ha spiegato Patrick -. E' uno degli attaccanti italiani più forti, è completo e gioca per la squadra, sono caratteristiche in cui mi rivedo". " Mi sono sempre ispirato a Morata ", ha aggiunto.

"Seguo Alvaro da quando era alla Juve, è uno dei più forti attaccanti europei", ha proseguito Cutrone dal ritiro della Nazionale Under 21. Dopo un avvio di stagione folgorante, a Belotti lo ha accostato proprio il ct degli Azzurrini, Luigi Di Biagio. E Patrick si gode il paragone, sapendo che deve dimostrare ancora tutto per continuare a meritarsi una maglia da titolare nel Milan e fare il salto di qualità per poi giocare proprio insieme al Gallo con la maglia dell'Italia. . "Il mio primo obiettivo era quello di venire in Nazionale, poi gli obiettivi sono tanti - ha precisato Patrick -. Adesso pensiamo alla partita di venerdì che è molto importante", ha aggiunto. "Ancora mi arrabbio quando non segno, però viene prima il bene della squadra".



"Sto vivendo un sogno - ha aggiunto Cutrone - sicuramente ho sempre voluto questo e spero di continuare così perchè il mister Montella mi sta dando fiducia e anche i compagni, spero di ripagarli sempre". Sono già 4 i gol tra campionato ed Europa League, e Patrick Cutrone si gode il suo momento magico: "Al Milan siamo una bella squadra, siamo tutti nuovi, col tempo dimostreremo che potremo fare grandi cose. Sarò felice a fine stagione se vinceremo lo scudetto".