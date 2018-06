Italia, Tavecchio replica a Ventura: "Ha detto solo falsità, non si è mai dimesso!"

28 maggio 2018

“Ventura non ha mai dato le dimissioni“. Così l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha replicato all'ex commissario tecnico dell'Italia intervenuto ieri sera a "Che tempo che fa". “Quello che ho sentito ieri - ha detto Tavecchio intervistatato da Sportitalia - è allucinante, sono solo falsità, basta chiedere a Uva e Oriali. Contro la Macedonia non c’ero per impegni all’estero ma Ventura mi ha sempre detto di voler fare un grande Mondiale".