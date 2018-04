Italia, stasera l'amichevole con San Marino: le formazioni

31 maggio 2017

Si gioca questa sera alle 21.30 Italia-San Marino, partita amichevole che si disputerà al Castellani di Empoli. Si tratta di un incontro che conclude il raduno di Ventura con la cosiddetta "nazionale sperimentale": a Coverciano sono stati chiamati tanti giovani e giocatori che aspirano ad entrare nel giro della nazionale maggiore. Ma a Ventura non piace questo bollino: "Non è un punto di arrivo ma di partenza. L'80% di chi è qui ha il 60% di chance di entrare dalla porta principale per il Mondiale 2022".



Tra i pali ci sarà spazio per Scuffet, mentre in attacco spazio a Berardi, Petagna, Lapadula e Chiesa. L'emergenza riguarda le fasce con l'indisponibilità di Florenzi, Zappacosta, De Sciglio, Emerson e fino al 5 giugno pure di Darmian: "Mourinho l&.8217;ha messo riposo dopo la finale di Europa League, scelta bizzarra - osserva il ct - Comunque non mi piango addosso, sono contento del lavoro fatto finora". Dal 2 giugno il via al ritiro per preparare le qualificazioni: oltre ai big si aggregheranno Conti e D'Ambrosio, già presenti in questo stage.