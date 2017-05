Italia-San Marino 8-0, tripletta di Lapadula

LA PARTITA

Tutto troppo facile per l'Italia, che con quattro gol per tempo spazza via il povero San Marino. La Nazionale sperimentale di Ventura si esibisce in una sorta di allenamento a una porta, visto che gli uomini di Manzaroli a stento riescono a superare la metà campo con la palla tra i piedi. Gli azzurri, la cui superiorità fisica e tecnica è imbarazzante, cercano di andare rapidamente sulle fasce per poi colpire centralmente e, in avvio, la strategia riesce con una semplicità che alla lunga diventa quasi noiosa.



Gli stagisti di Ventura, schierati con un 4-2-4, passano al 10' con il bel gol di Lapadula, bravo ad anticipare il portiere di testa. Al 16' è già 3-0 grazie alle reti di Ferrari e Petagna, poi è ancora il centravanti del Milan a fare secco Benedettini con un tocco morbido al minuto 20. L'Italia spinge forte sulle corsie laterali, dove le coppie Conti-Berardi (a destra) e D'Ambrosio-Chiesa (a sinistra) sfondano che è un piacere. I sei cambi della ripresa (dentro subito Pellegrini, Cataldi, Politano e Falcinelli) donano nuove motivazioni agli azzurri, che infatti non rallentano e vanno a segno con altri quattro gol che portano la firma di Lapadula, Caldara e Politano, prima dell'autorete di Bonini. L'attaccante rossonero, sempre in movimento e affamato sotto porta, è il grande protagonista del match contro un San Marino che nemmeno tenta di rendersi pericoloso. Tra una settimana, nell'amichevole contro l'Uruguay, fortunatamente si tornerà a fare sul serio.