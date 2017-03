Italia pronta per l'Albania: Bonucci c'è, titolare con Barzagli

23 marzo 2017

L'Italia si prepara a volare a Palermo con una certezza: Leonardo Bonucci sarà regolarmente in campo dal primo minuto contro l'Albania , al centro della difesa, al fianco di Andrea Barzagli. Bonucci ha svolto per intero con il gruppo l'ultima seduta degli Azzurri a Coverciano. Alle 16 la partenza per Palermo, alle 18 la conferenza stampa di Ventura e Buffon.

Smaltita l'influenza intestinale dei giorni scorsi e dopo l'allenamento differenziato di mercoledì, Bonucci ha partecipato per intero all'allenamento della Nazionale, l'ultimo a Coverciano prima della partenza per Palermo, fissata alle 16. Durante la seduta Ventura ha posto l'attenzione soprattutto sui dettagli, in particolare sulle palle inattive.



Sciolto quindi l'ultimo dubbio di formazione: Bonucci farà coppia con Barzagli nella linea a quattro davanti a Buffon, con Zappacosta e De Sciglio sulle fasce. Confermati anche De Rossi e Verratti a centrocampo, con Candreva e Insigne sugli esterni e Belotti e Immobile davanti. Il 4-2-4 non è l'unico sistema di gioco provato da Ventura in questi giorni, che ha preparato anche una variante, il 4-3-3, da adottare a partita in corso.



Intanto al Barbera sarà tutto esaurito: dall'Albania arriveranno 2.500 tifosi, che si sommeranno ai tantissimi albanesi presenti in Italia e che saranno allo stadio.