Italia, obiettivo Mondiale: per lo spareggio tornano De Rossi, Verratti e Belotti

10 ottobre 2017

Pericolo scampato per l' Italia , che con la vittoria in Albania conquista con certezza la prima fascia per il sorteggio dei playoff che si terrà a Zurigo il prossimo 17 ottobre. Gli spareggi di novembre (tra il 9 e l'11 l'andata, ritorno tra il 12 e il 14), dunque, per gli azzurri saranno l'ultima chiamata per il Mondiale 2018 e Ventura confida in almeno tre rientri importanti: De Rossi e Verratti in mezzo al campo, Belotti in attacco.

L'Italia vista contro Macedonia e Albania ha messo in evidenza tutti i limiti della Nazionale, che fatica ad avere un gioco perché fatica ad avere una propria identità. Dietro, di conseguenza, la squadra appare molto fragile mentre in attacco si creano pochissime occasioni. Non è più un mistero che il gruppo, con i senatori in prima linea, preferirebbe tornare al solido 3-5-2 di Conte, quantomeno per gli spareggi dove sarà vitale scendere in campo con più certezze possibili. Il c.t., però, come dimostrato ieri in Albania, ha intenzione di proseguire con le proprie idee e quindi la sensazione è che il mese prossimo le novità, più che il modulo, riguarderanno gli interpreti.



Al momento in seconda fascia ci sono Grecia, Svezia, Irlanda e Irlanda del Nord. Squadre alla portata degli azzurri, a patto che l'atteggiamento sia molto diverso rispetto alle ultime due uscite. I due moduli di riferimento di Ventura, ormai, sembrano essere il 3-4-3 (visto contro la Macedonia) e il 4-2-4 (o 4-4-2) di ieri in Albania. A centrocampo torneranno De Rossi e Verratti: l'esperienza, la grinta e l'ordine garantito dal romanista saranno fondamentali mentre al giocatore del Psg sarà chiesto di prendere in mano la squadra in mezzo al campo.



In attacco sarà importante il recupero di Belotti, che con il Torino dovrebbe rientrare in campo alla fine di questo mese. Il Gallo può fare coppia con Immobile e anche con Eder, mentre le fasce appartengono a Insigne e Candreva (Verdi non ha convinto contro la Macedonia). In una manciata di giorni ci si giocherà il Mondiale: fallire è un'ipotesi da non prendere più in considerazione.