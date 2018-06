Italia, Mancini: "Tanto da fare, ma sono ottimista" "E' presto per vedere qualcosa, dobbiamo iniziare a far giocare i giovani"

4 giugno 2018

Il primo bilancio di Roberto Mancini alla guida dell'Italia è positivo. "C'è stata una leggerezza enorme da parte nostra, anche se eravamo un po' affaticati nel finale, perché abbiamo giocato per 20' in dieci. E' presto per vedere qualcosa, dobbiamo iniziare a far giocare i giovani. I ragazzi si sono impegnati tanto, dopo un anno faticoso, dobbiamo da mettere a posto tante cose, ma sono ottimista", ha detto il ct azzurro dopo l'1-1 con l'Olanda .

"Dopo dieci giorni è difficile sviluppare concetti di gioco buoni, sono state fatte cose buone come contro la Francia e questo è positivo", ha aggiunto Mancini.



"Abbiamo qualità e i ragazzi devono credere in quello che fanno - è entrato nello specifico "Mancio" - , mancano un po' di fisicità in partite come queste. Dobbiamo essere più scaltri sottoporta, il primo tempo poteva finire 2-0, permettendoci poi di amministrare: qualche errore l'abbiamo commesso come contro la Francia, ma l'atteggiamento è stato positivo".



Nelle prossime partite "recupereremo qualcuno con più esperienza", ma gli aspetti positivi riguardano proprio i giovani. "Abbiamo la certezza che alcuni giocatori possono diventare davvero bravi, a patto che giochino - ha proseguito il ct - . A certi livelli bisogna dare di più, il campionato è allenante, ma le partite si possono risolvere con la giocata di un singolo. A livello internazionale devi avere 11 giocatori che giocano per 90'".



ZAZA: "AVEVO DEI RICORDI TRISTI" Simone Zaza ha bagnato con un gol il suo ritorno in Nazionale. "Sono contento del gol, perché avevo un ricordo un po' triste della Nazionale... Ho avuto un po' di fortuna, ma è stato normale emozionarsi. Dopo tanti ricordi negativi penso sia normale. Sono contento della prestazione, siamo un gruppo giovane e possiamo preparaci al meglio. Purtroppo abbiamo tanto tempo per farlo", ha detto facendo riferimento al rigore sbagliato agli Europei con Conte. E ancora: "Ho avuto esperienze negative, non solo in azzurro, ma anche in Inghilterra e vado per la mia strada. Penso che siano una squadra giovane, con noi ci sono buonissimi giocatori che devono crescere verso i massimi livelli".

