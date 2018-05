Italia, Mancini: "Pagato la stanchezza, ma è sempre utile vincere" "Balotelli può fare molto meglio, ma il gol è importante"

28 maggio 2018

Roberto Mancini ha bagnato il suo debutto da ct dell'Italia con un successo contro l'Arabia Saudita , che fa morale, anche se non ha convinto del tiutto. "Sono soddisfatto per il primo tempo. Il gol subito? No, non mi sono arrabbiato, secondo me è colpa della stanchezza. Loro erano più freschi di noi. Ma è sempre utile vincere. Balotelli può fare molto meglio, ma il gol è importante", ha detto a caldo l'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo.

Alla fine, contava soprattutto tornare a vincere. "Il peso di dover ripartire? Dopo l'errore del gol... lì c'è stato, non vincevamo da 4-5 partite, con il rischio di finire 2-2. E' normale. Aver vinto, va bene contro l'Arabia, però era importante. Vero è che l'Arabia Saudita è molto indietro nel ranking. Hanno giocatori che provengono da due squadre, sono molto amalgamati. Ora affrontiamo la Francia e vedremo".



Appunto, con la Francia sarà un esame davvero tosto: "Le prestazioni, quando giochi con quelle più forti, possono essere migliori. Non siamo timorosi, abbiamo fatto delle buone cose, cercando di giocare velocemente. Per sessanta minuti abbiamo fatto benissimo. Con la Francia cambieremo molti giocatori e giocheranno i più giovani".



Un commento su Donnarumma: "Sul gol è stata una concomitanza di stanchezza. Alla fine è andata bene, poi valutiamo domani gli errori. Dovuto all'appannamento generale. Poi abbiamo fatto errori simili con Criscito, De Sciglio, Verdi... regalando quattro palle dove potevano fare gol".

BELOTTI: "VISTA LA VOGLIA DI RIPARTIRE" "Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, perché penso che si sia vista la voglia nostra e del ct di ripartire. Abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, abbiamo creato e vinto meritatamente". Così Andrea Belotti commenta la vittoria dell'Italia nell'amichevole con l'Arabia Saudita. "Se questa gara può essere anti-depressivo post Svezia? Quello purtroppo è un nodo che abbiamo tutti in gola - ha aggiunto l'attaccante - . Sappiamo tutti cosa è successo e fa male ricordarlo. Abbiamo cercato di ripartire da questa partita per avere una grandissima fiducia in noi stessi". Su Balotelli: "Sappiamo tutti che giocatore è. Oggi ha fatto un grandissimo gol e penso che possa darci una grandissima mano".

