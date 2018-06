Italia, Mancini: "Francia tra le favorite al Mondiale"

31 maggio 2018

Dopo il debutto contro l'Arabia Saudita, esame tosto per Roberto Mancini contro la Francia . "Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta più avanti di noi, una candidata a vincere il Mondiale, sarà un buon test - ha spiegato il ct dell'Italia -. Se temo l’imbarcata? Spero di no, anche se loro sono molto più avanti con il lavoro". Sulla formazione: " Balotelli è in dubbio, Insigne probabile che giochi. In porta Sirigu".

"Abbiamo tanti giovani e dobbiamo fare esperienza velocemente - ha spiegato Mancini - In questi giorni abbiamo lavorato bene, ma la strada sarà lunga. Per noi è stato un dramma. Ma sportivamente accade, si può cadere in basso e poi risorgere alla grande".



L'uomo più atteso è Balotelli, che torna nella 'sua' Nizza e potrebbe persino indossare la fascia da capitano. "Per domani Mario è in dubbio, in mattinata valuteremo se scenderà in campo. In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano. Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitanoLo striscione contro Balotelli? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe succedere".



Il Mancio dà anche qualche indizio sulla formazione. "Se Insigne scenderà in campo? Probabile, ma sceglieremo domani. Il sistema può variare dipende dalle soluzioni che avremo domani. Abbiamo tanti giovani che devono fare esperienza velocemente e questa partita servirà a dare la possibilità a quelli che hanno meno esperienza di cimentarsi e giocare contro giocatori che ne hanno molta di più. Questo ci potrà servire per il futuro, anche se c’è il rischio di non fare le cose benissimo. Criscito è piuttosto stanco, De Sciglio un po’ meno. Pellegrini ha buone chance di scendere in campo. In porta invece giocherà Sirigu".



Una battuta anche sulla notizia del giorno, l'addio di Zidane al Real Madrid. "Che effetto può avere la sua decisione su Deschamps? Ha una coppa del Mondo da giocare".