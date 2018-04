Italia-Macedonia, Ventura: "Cambio modulo? Non conta, voglio entusiasmo" "Dai playoff non mi aspetto nulla, vogliamo solo vincere. Verdi? Dimostri di meritarsi questa maglia"

5 ottobre 2017

Più punti possibili nelle ultime due partite per sperare in un playoff più agevole per Russia 2018. Il ct Ventura lancia l'Italia contro la Macedonia, probabilmente con un nuovo modulo: "Quello non conta, mi interessa l'entusiasmo dei giocatori e la disponibilità. Ho un gruppo importante per tecnica e carattere, vincere è sempre un obbligo". Chance per Verdi: "Deve dimostrare di meritare questa maglia e poter far parte del gruppo".

Alla Nazionale italiana serve l'ultimo punto per conquistare l'accesso ai playoff e a Torino contro la Macedonia, pur con tantissimi infortunati, l'occasione è ghiotta. Il ct Ventura sta pensando di passare al 3-4-3: "Al di là del modulo, a me interessa la voglia dei ragazzi, voglio vedere entusiasmo. Ho sempre ricevuto partecipazione e disponibilità da parte di tutti. Abbiamo fatto già 18 punti, ma ne servono altri per andare ai playoff in buona posizione". Di sicuro gli Azzurri non si accontenteranno di un pareggio: "C'è sempre l'obbligo di vincere, ma questo è un gruppo importante dal punto di vista tecnico e caratteriale".



Potrebbe esserci l'esordio di Verdi: "Dovrà dimostrare di valere questa maglia e di voler stare in questo gruppo". Pedina che potrebbe diventare importante anche per i playoff di novembre: "Non mi aspetto nulla di particolare - ha continuato il ct Ventura -, saranno gare da vincere a tutti i costi, nient'altro. Sapevamo che saremmo potuti arrivare a questo punto, non c'è disperazione ma consapevolezza". I continui acciacchi però stanno complicando il lavoro della Nazionale: "La condizione fisica generale è comunque nettamente migliore rispetto a settembre e sappiamo che a novembre staremo ancora meglio". Qualcuno parla di dimissioni in caso di sconfitta con la Macedonia dopo le feroci critiche settembrine: "Forse non lo sapete, ma siamo già ai playoff praticamente".

CHIELLINI: "AFFRONTIAMO I PLAYOFF CON FIDUCIA" In conferenza stampa prende la parola anche il difensore Giorgio Chiellini: “Sarà una gara impegnativa, la Macedonia ha molta qualità in avanti, non sarà facile. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara. Apocalisse in caso di mancata qualificazione? Purtroppo ci sono alti e bassi e non bisogna fare voli pindarici, anzi dobbiamo isolarci da queste voci. I playoff li affronteremo con grande fiducia e rispetto per l’avversario. Certe voci non ci devono scalfire. Critiche? Abbiamo perso con la Spagna, una delle più grandi realtà del calcio moderno”.

