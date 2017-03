Italia, la Panico primo ct donna con l'Under 16

16 marzo 2017

Scriverà la storia del nostro calcio, per il momento saranno poche righe, ma Patrizia Panico abbatte una barriera diventando seppure a interim il primo commissario tecnico donna a sedere su una panchina di una selezione Nazionale. Si tratta dell'Under 16 di Daniele Zoratto . Il tecnico è infatti impegnato con l'Under 19 nella fase elite del Campionato Europeo, e così in panchina per le due amichevoli con la Germania del 22 e 24 marzo ci andrà l'ex bomber della Nazionale femminile.

"E' un bel traguardo ma io lo vedo come un punto di partenza e non di arrivo". Le parole a caldo della Panico assistente tecnico di Zoratto. "Sono contenta, e felice ovviamente anche perchè penso che bisogna abbattere ancora tanti muri e questa decisione è una cosa che aiuta a farli crollare. Essere la prima donna su una panchina è senz'altro un bel traguardo e mi piace pensare che questa mia prima volta possa esserlo anche per tante altre mie colleghe".



"Non mi pongo ora il problema di cosa farò dopo - ha aggiunto la Panico - e non sapevo nemmeno che Zoratto andasse via durante le date delle partite e comunque penso che sia una scelta giusta, visto che sono la sua assistente. La novità me l'ha comunicata Zoratto stesso ma non posso dire quale è stata la mia prima esclamazione. Adesso penso solo a questa doppia amichevole e speriamo anche che la nazionale Under 19 vada avanti".