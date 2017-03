Italia, la Panico firma la prima vittoria

24 marzo 2017

A Caldiero Terme, in uno stadio gremito e vestito a festa per l`occasione, l`Italia ha vendicato il 4-1 subito al Bentegodi, un match che aveva visto anche il primo rigore annullato nella storia del calcio italiano grazie all`ausilio della VAR. "La squadra - ha aggiunto la Panico - ha mostrato quel carattere e quel temperamento che erano un po' mancati nella prima gara e che, soprattutto a livello internazionale, fanno la differenza. Abbiamo cercato di far leva sull'aspetto caratteriale e si vede che siamo riusciti a toccare le corde giuste".