Italia, in Svezia il primo passo verso il Mondiale

10 novembre 2017

Niente scherzi, questa sera tocca l'Italia si gioca parte della qualificazione per i Mondiali di Russia 2018. Nell'andata dei palyoff contro la Svezia, gli Azzurri non possono fallire per rendere più agevole il ritorno di San Siro lunedì prossimo. L'obiettivo è sicuramente quello di segnare per cercare di ipotecare il pass per volare alla prossima rassegna iridata. A Solna l'ambiente sarà gelido, meteorologicamente parlando. Le previsioni danno pioggia e una temperatura vicino allo zero, quindi non è da escludere il nevischio. Nonostante questo il tetto della Friends Arena dovrebbe rimanere aperto e non chiuso come ieri quando i ragazzi di Ventura hanno fatto ill sopralluogo nel tardo pomeriggio.



Davanti a 50mila svedesi, che saranno vestiti tutti di giallo, l'Italia non dovrà spaventarsi. I giocatori alla vigilia sono sembrati tutti sereni con l'unico obiettivo di qualificarsi, "in ogni modo", come molti hanno detto in questi giorni, da De Rossi a Buffon. Gli svedesi del ct Andersson sono sicuramente battibili, ma non vanno sottovalutati. Ventura ha preparato nei dettagli il match e non rinuncerà al 3-5-2, a costa di sacrificare inizialmente Insigne. In attacco, con l'infortunio di Zaza, toccherà a Belotti prendere il posto al fianco di Belotti. Modulo provato per tutta la settimana a Coverciano. A sostenerli ci saranno mille italiani, un puntino azzurro in una marea gialla, ma i ragazzi di Ventura non saranno soli.