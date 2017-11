Italia, Immobile: "Vogliamo il Mondiale, siamo consapevoli della nostra forza"

8 novembre 2017

Ciro Immobile si prepara ad affrontare il doppio confronto dell'Italia con la Svezia per staccare il pass per Russia 2018. " Siamo consapevoli della nostra forza - ha spiegato l'attaccante azzurro -. Dobbiamo affrontare i play-off e faremo il possibile per passarli e andare al Mondiale, altrimenti sarebbe una delusione". "Ventura lo conosco bene - ha agigunto - Ha solo bisogno di tempo per trasferire nelle nostre teste tutto quello che ha in mente".

"Sappiamo che per noi è difficile vederci solo una volta ogni tanto - ha proseguito Immobile -. Non è facile, noi cerchiamo sempre di metterci a disposizione e di fare bene". Poi una battuta sulla sfida persa con la Spagna che ha condannato l'Italia al secondo posto: "Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, abbiamo incontrato una delle squadre più forti al mondo e sapevamo che era difficile". "Abbiamo dato tutto, sicuramente potevamo fare di più ma quando sono usciti i gironi sapevamo che arrivare secondi era una possibilità perché con noi c'era la Spagna, non proprio una squadretta", ha aggiunto. Quanto ai compagni di squadra, un pensiero particolare Ciro lo rivolge a capitan Buffon: "So quanto tiene a prendere parte al suo sesto Mondiale. Nello spogliatoio fa sentire la sua presenza, la sua personalità, il suo volerci trascinare insieme a lui in questa grande competizione". "Con lui abbiamo passato bei periodi calcistici insieme e io ho avuto la fortuna di giocare con un grande campione - ha concluso il bomber azzurro -. Sicuramente lascerà un vuoto enorme quando si ritirerà, un'eredità molto pesante. E' stato uno dei più grandi nella storia del nostro calcio".